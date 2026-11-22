Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал о сроках возвращения травмированного нападающего Артёма Галимова. Хоккеист получил травму в конце сентября.

«Артём Галимов недели через две должен быть готов играть, сейчас он тренируется, набирает физическую форму. Он один из тех, кто определял игру команды, два года с ним большую работу проводили, готовили на роль лидера, в сентябре он её абсолютно выполнял», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне 27-летний нападающий сыграл 10 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.