«Металлург» отдал в аренду в «Сочи» защитника Никиту Полтавчука, сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Полтавчук совсем недавно стал победителем Кубка Будущего в составе молодёжной сборной России. В нынешнем сезоне 19-летний защитник провёл восемь матчей за «Металлург» в КХЛ и отметился тремя передачами при показателе полезности «+3». В МХЛ за пять матчей Полтавчук заработал 6 (4+2) очков.

Полтавчук – воспитанник магнитогорского хоккея. Защитник прошёл всю вертикаль клуба, от ДЮСШ до главной команды. В ВХЛ у игрока 46 встреч за «Магнитку» при 6 (1+5) очках и показателе полезности «+3». За «Стальных Лисов» в МХЛ Никита сыграл в 74 матчах и набрал 27 (11+16) очков при показателе полезности «+21».