Нападающий «Авангарда» Константин Окулов заявил, что назначение капитаном омской команды негативно повлияло на его личную результативность в начале сезона.

«Были эмоциональные качели на старте сезона, тут нужно сказать спасибо супруге, которая дома помогала, успокаивала. В таких ситуациях надо успокоиться, делать стандартные каждодневные вещи в тренировочном, восстановительном процессе и верить в то, что ты делаешь. Тогда придёт результат рано или поздно.

Капитанство на старте сезона? Наверное, на каком-то небольшом отрезке эта новая роль чуть повлияла на мою игру. Такая ноша для меня была. Но потом уже чувствовал себя спокойно, но всё равно не получалось набирать очки. Был тяжёлый период, но это жизненный урок, и хорошо, что ни руководство, ни тренерский штаб не делали резких шагов, когда у меня не получалась игра. Только давали игровое время, говорили, что всё хорошо, и поддерживали.

Нельзя сказать, что я думал, что будут какие-то резкие шаги. Но каждый игрок переживает, когда не идёт игра. Всякие мысли закрадываются. А когда и руководство, и тренерский штаб говорят, что не думай ни о чём таком, то это помогает», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.