Результаты матчей КХЛ на 22 ноября 2026 года

Сегодня, 22 ноября, продолжился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. Всего состоялись пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 22 ноября 2026 года:

«Авангард» — «Ак Барс» — 3:1;

«Барыс» — «Динамо» Мн — 1:2;

«Торпедо» — «Автомобилист» — 2:4;

«Шанхайские Драконы» — «Лада» — 2:3;

«Динамо» М — ЦСКА — 3:1.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 29 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 матчах.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.