Результаты матчей МХЛ на 22 ноября 2026 года

Сегодня, 22 ноября, состоялись очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего прошло пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 22 ноября 2026 года:

«Тайфун» — «Алмаз» — 2:5;

«Авто» — МХК «Спартак» — 2:5;

«Толпар» — «Локо-76» — 5:3;

«СКА-1946» — «Динамо-Шинник» — 3:1;

МХК «Спартак MAX» — Академия Михайлова — 4:5 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 32 очка после 23 матчей.