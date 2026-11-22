Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Олег Ореховский высказался о распределении ролей в тренерском штабе после ухода Леонида Тамбиева.

– Никогда не видел тренера, который бы сказал, что наша задача как можно больше удаляться, тем не менее сегодня «Динамо» выдало по дисциплине эталонный матч – сыграть лучше уже невозможно, ноль удалений против ЦСКА. И в целом после изменений в тренерском штабе видно, что «Динамо» практически не удаляется. Какими словами, ходами и методами удалось улучшить дисциплину в сравнении с началом сезона?

– Если честно, даже за то время, как я начал работать, мы даже ни разу не коснулись этой темы.

– Получается, что парни сами?

– Да. Вот так само собой получилось.

– Если говорить сейчас о распределении должностей в тренерском штабе, вы раньше отвечали за защиту. Сейчас есть ли какой-то человек, который замещает вас в этом качестве, или вы всё-таки разрываетесь между управлением всей командой и продолжением работы с защитниками?

– Нет, мы распределили роли. Геннадий Дмитриевич Столяров у нас отвечает за нападающих, большинство. Сергей Владимирович Громов — за защитников, – передаёт слова Ореховского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.