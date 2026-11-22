Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Олег Ореховский заявил о желании стать главным тренером.

– Если говорить о ваших личных ощущениях, всё-таки вы больше 11 лет не работали главным тренером, тогда это был ещё «Витязь», сейчас «Динамо». Можете рассказать, насколько вы изменились за этот такой огромный пласт жизни и вообще оставалась ли у вас эта мечта, что вы ещё, ну хотя бы в статусе исполняющего обязанности, как сейчас, получите такой шанс?

– Ну конечно. В любом случае любой человек всегда думает и мечтает о лучшем. Поменялся ли я? Ну, скорее всего, да. Уже у меня довольно приличный опыт работы, пускай помощником, да, но хороший путь мы прошли, например, с Николаем Николаевичем Заварухиным, когда вместе начали работать ещё в «Сибири». Мы росли и хороший опыт приобрели, – передаёт слова Ореховского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.