Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Олег Ореховский высказался о ротации состава.

– У Сергея Зборовского выдался особенно тяжёлый старт регулярного чемпионата. При этом считалось, что Сергей приходил в «Динамо» в том числе по вашей протекции, потому что вы долгое время с ним работали в «Автомобилисте». И вот последние несколько матчей вы вернули Сергея в состав после столь длительного отсутствия, и сейчас нет никаких претензий, ну по крайней мере со стороны к его игре. Можете сказать, почему для Сергея сентябрь-октябрь получились тяжёлыми месяцами и не потеряли ли вы в нёго веру за время его такого длительного отсутствия?

– На этот вопрос, наверное, ответил бы так: кого я знаю, и знаю давно, я этим людям очень доверяю и верю в них. Потому что у любого человека, даже пускай не игрока, бывают периоды не совсем удачные. Но если ты человека хорошо знаешь, веришь в него, время пройдёт и всё будет нормально.

– Михаил Меликов в начале сезона был игроком основного состава, и вот после своего возвращения из сборной он больше не играл за клуб. Можете рассказать, с чем связано его отсутствие и будет ли Михаилу сложно вернуться в этот состав «Динамо», потому что сейчас видно, что вы, по крайней мере в защите, сделали такую ставку на консервативный метод управления и сейчас не применя