Нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра рассказал о сроках возвращения в команду форварда Джордана Уила. Канадский хоккеист покидал расположение «Динамо» и улетал на родину по семейным делам.

— Говорят, Джордан Уил совсем скоро будет в Москве. Вы с ним связывались? Ждёте его возвращения?

— Он прилетает сегодня в ночь, так что будет здорово увидеться с ним. Будет отлично снова играть с ним. Возможно, Джордану понадобится немного времени, чтобы вернуться к игровой форме. Мы очень рады, что он снова с нами, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В текущем сезоне 34-летний Уил сыграл 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. Последний раз лидер московского «Динамо» выходил на лёд 20 октября в домашней встрече с «Сибирью» (2:3 Б), в которой отметился ассистентским дублем. Вскоре Уил был вынужден покинуть расположение клуба и по семейным обстоятельствам вернуться в Канаду, где он и провёл последний месяц.