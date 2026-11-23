Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель высказался об игре команды в текущем сезоне.

— Что думаешь о команде в целом?

— У нас действительно хорошая, талантливая команда. Нам нужно просто взять себя в руки и начать демонстрировать наши сильные стороны. Доминировать. Результаты не отражают того, насколько мы хороши, но у нас есть много пространства для роста.

— Наверное, многие болельщики ожидали, что результаты будут несколько иными. Как думаешь, в чём команда может стать лучше, где есть пространство для роста?

— Сейчас мы не можем забивать. Мы словно зависли, окаменели. Но, как только парни начнут забивать и вернут уверенность, мы будем очень хороши, — сказал Обе-Кюбель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.