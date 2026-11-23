«Монреаль Канадиенс» на своей официальной странице в соцсетях объявил, что получил нападающего Дилана Ларкина от «Детройт Ред Уингз», а также выбор коллектива из Детройта во втором раунде драфта 2028 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года.

В обратном направлении последовали форвард Кирби Дак, проспект Майкл Хэйдж, голкипер Сэм Монтембо и несколько выборов на драфте: выбор первом раунде драфта 2027 года, во втором раунде драфта 2027 года, в четвёртом раунде драфта 2028 года и в первом раунде драфта 2029 года.

Сделка завершила конфликт, начавшийся летом 2026 года. Тогда 30-летний американец попросил об обмене. В сентябре «Детройт» лишил его статуса капитана, а в конце октября форвард сообщил клубу об отказе выступать за команду, после чего был отстранен.

Ларкин находился в системе «Детройта» с момента выбора на драфте в 2014 году. За 818 игр в регулярных чемпионатах он заработал 649 (278+371) очков. За этот период «Ред Уингз» попали в плей-офф лишь один раз — в первом сезоне американца. В кампании-2026/2027 на его счету 6 (2+4) очков в 10 встречах.

Даку 25 лет, он канадец. В сезоне-2026/2027 в 22 матчах на его счету 8 (2+6) баллов. 30-летний Монтембо также