Результаты матчей НХЛ на 23 ноября 2026 года

В ночь на 23 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 23 ноября 2026 года:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Каролина Харрикейнз» — 2:5;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Баффало Сэйбрз» — 2:6;

«Сент-Луис Блюз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 5:4 Б;

«Даллас Старз» — «Питтсбург Пингвинз» — 1:0;

«Ванкувер Кэнакс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 3:6.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 39 очками после 25 игр. Первую строчку на Востоке занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 39 очков в 24 матчах.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начался 29 сентября 2026 года и завершится 10 апреля 2027 года. Плей-офф НХЛ начнётся в апреле и завершится финальной серией в июне.