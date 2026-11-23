Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель дал характеристику российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, с которым вместе выступал за столичный клуб в НХЛ.

— У Ови есть определённый образ для журналистов, болельщиков. Как бы ты описал его личность вне камер?

— Алекс — большой чудак и весельчак. Очень смешной и забавный парень. Вокруг него всегда хорошее настроение, смех. Его мимика, то, как он говорит, его эмоции… Ови — другой тип лидера. Он объединяет всех, но делает это по-своему. Алекс не принимает себя слишком серьёзно, не зазнаётся. Просто великий!

— Мне как-то повезло пообщаться с ним, и я подумал: «Вау, какой же он… простой! Такой приземлённый».

— Да, он такой — и его семья тоже. [Жена Овечкина] Настя была очень добра к моей жене с первого дня, как только меня обменяли в «Вашингтон». Его дети очень воспитанные. Мы любим Ови, — сказал Обе-Кюбель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.