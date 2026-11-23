Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель заявил, что чувствует себя в безопасности в Беларуси и России.

— Почти половину сезона ты будешь играть не в Минске, а в России. Были ли у тебя какие-то опасения из-за этого?

— Нет. Я общался с бывшими одноклубниками, которые играют в КХЛ, и никто не говорил, что сильно ощущает влияние военного конфликта — это была самая пугающая часть. Мы слышим о нём, иногда рейсы задерживаются, но в остальном, на мой взгляд, в России достаточно безопасно. В России и Беларуси моя семья ощущает себя вполне спокойно, — сказал Обе-Кюбель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.