Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель высказался о работе с главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» Спенсером Карбери.

— Что можешь сказать о Спенсере Карбери? Ты играл при нём в «Вашингтоне» два года, с тех времён прошло несколько лет — а он всё ещё так молод!

— (улыбается) О да! Карбс — один из самых страстных и увлечённых тренеров. Он очень любит свою работу, любит тренировать. Он очень хороший тренер. А ещё Спенсер — непредвзятый, лёгкий в общении и открытый к вопросам специалист. С ним всегда можно поговорить, и он скажет правду в глаза. Я очень ценю это в нём. Карбс никогда не юлил, не увиливал от вопросов, всегда был честен. И я этим восхищаюсь, очень уважаю его за это, — сказал Обе-Кюбель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.