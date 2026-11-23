Нападающий минского «Динамо» Николя Обе-Кюбель рассказал, почему принял предложение белорусского клуба.

— Были ли другие клубы КХЛ, которые делали предложения или проявляли интерес к тебе?

— Я сразу сказал агенту: единственное место, куда я бы поехал, — это Минск, потому что это очень комфортное место. В команде хватает ребят, которые говорят по-английски, — и не только легионеры. Мне было важно, чтобы в первый год адаптация была проще. Так что да, наличие целой группы легионеров было очень важно. Сомневаюсь, что принял бы предложение от другой команды в России, ведь там было бы меньше иностранцев. Я счастлив, что получилось договориться с Минском. К тому же у Зака Фукале тоже двое детей, у Ксавье Уэлле есть ребёнок. Так что мне было легко выбрать «Динамо», — сказал Обе-Кюбель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.