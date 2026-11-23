Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (3) Андрей Козырев «Северсталь» 2 (2) Александр Андриевский «Амур» 3 (1) Игорь Никитин ЦСКА 4 (11) Олег Ореховский «Динамо» М 5 (5) Дмитрий Квартальнов «Локомотив» 6 (9) Ги Буше «Аван