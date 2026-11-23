Рейтинг тренеров КХЛ: Ореховский преображает «Динамо», Гатиятулин падает в самый низ
Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2026/2027 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указана позиция тренера на прошлой неделе.
|Место
|Тренер
|Клуб
|1 (3)
|Андрей Козырев
|«Северсталь»
|2 (2)
|Александр Андриевский
|«Амур»
|3 (1)
|Игорь Никитин
|ЦСКА
|4 (11)
|Олег Ореховский
|«Динамо» М
|5 (5)
|Дмитрий Квартальнов
|«Локомотив»
|6 (9)
|Ги Буше
|«Аван