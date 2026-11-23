Кучеров пропустил несколько смен по решению Купера в третьем периоде матча с «Баффало»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров реализовал большинство в первом периоде матча с «Баффало Сэйбрз» (2:6) и продлил свою результативную серию до трёх игр. Россиянин завершил встречу с отрицательным показателем полезности «-3» и пропустил несколько смен в середине третьего периода по решению главного тренера Джона Купера.

Кучеров сел на лавку запасных после пятой пропущенной шайбы «Тампы», при которой россиянин находился на площадке. Никита сидел сбоку скамейки запасных, скрестив руки и недовольно качая головой, пропустив несколько своих смен. Россиянин появился на площадке в последние минуты третьего периода, когда «Тампа» пыталась отыграться, но лишь пропустила ещё одну шайбу в пустые ворота.

Фото: кадр трансляции

В следующем матче регулярного чемпионата «Тампа» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».