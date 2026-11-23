Инсайдер ESPN Эмили Каплан высказалась об обмене экс-капитана «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина в «Монреаль Канадиенс». «Красные крылья» также отдали два драфт-пика и получили от канадского клуба пакет из семи активов – форварда Кирби Дака, вратаря Сэма Монтембо, права на лидера гонки бомбардиров NCAA Майкла Хейджа и четыре драфт-пика (два из них – первого раунда).

«В лиге сложилось общее мнение, что «Детройт» получил фантастическую компенсацию. «Монреаль» был одним из самых активных претендентов на Ларкина, если вывести за скобки «Миннесоту». Изначально он не стремился перейти в «Канадиенс», но затем изменил своё решение. Вероятно, сказалась усталость от ожидания обмена», – цитирует Каплан ESPN.

В конце октября стало известно, что Ларкин отказался играть за «Детройт», настаивая на обмене в другой клуб.