«Адмирал» подписал контракт с нападающим Семёном Дер-Аргучинцевым. Об этом сообщила пресс-служба КХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

По ходу карьеры Дер‑Аргучинцев выступал за «Торпедо», «Трактор» и московское «Динамо». Всего на его счету 228 матчей в КХЛ, в которых он набрал 130 (46+84) очков.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 30 встречах за московское «Динамо», набрав 15 (4+11) очков.

«Адмирал» после 27 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ с 25 очками занимает последнее, 11‑е место, в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче дальневосточный клуб встретится с «Ак Барсом» 24 ноября.