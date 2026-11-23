Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Семёна Дер-Аргучинцева, прокомментировал подписание контракта хоккеиста с «Адмиралом».

«Мы действительно подписали контракт с «Адмиралом» до конца нынешнего сезона. Довольны тем, что Семён наконец-то будет играть в хоккей», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 30 встречах за московское «Динамо», набрав 15 (4+11) очков. По ходу карьеры Дер‑Аргучинцев выступал за «Торпедо», «Трактор» и московское «Динамо». Всего на его счету 228 матчей в КХЛ, в которых он набрал 130 (46+84) очков.