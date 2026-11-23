Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов 11-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2026/2027 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Антон Красоткин («Сибирь»), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 0,5. По воротам Красоткина было нанесено 49 бросков (24,5, в среднем за игру), из которых он отразил 97,96%. В матче с «Автомобилистом» (1:0) Красоткин сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+5».

Лучшим нападающим признан Джошуа Ливо («Авангард»), набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком впервые в карьере признан Андрей Пустовой («Локомотив»), набравший 2 (2+0) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».