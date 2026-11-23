Стала известна зарплата Семёна Дер-Аргучинцева по контракту с «Адмиралом»

Как стало известно «Чемпионату», зарплата нападающего Семёна Дер-Аргучинцева по контракту с «Адмиралом» составит 25 млн рублей. Также предусмотрен бонус в размере 5 млн рублей за выход команды в плей-офф и 30 набранных очков хоккеистом по итогам регулярного сезона-2026/2027.

В минувшем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 30 встречах за московское «Динамо», набрав 15 (4+11) очков.

По ходу карьеры Дер‑Аргучинцев выступал за «Торпедо», «Трактор» и московское «Динамо». Всего на его счету 228 матчей в КХЛ, в которых он набрал 130 (46+84) очков.

«Адмирал» после 27 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ с 25 очками занимает последнее, 11‑е место, в турнирной таблице Восточной конференции.