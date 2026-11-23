Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Энтони Столарз поделился впечатлением от совместной игры и тренировок с российским голкипером команды Сергеем Бобровским.

«Его отношение к работе – высочайшего уровня, просто элитное. Сразу понимаешь, почему он так долго выступает в этой лиге. Он ещё и отличный человек – вне льда с ним можно поговорить о чём угодно.

Я наблюдаю за ним в тренажёрном зале, спрашиваю его мнение. Вратари любят общаться с вратарями, так что мы любим обсуждать нашу работу. Здорово, когда рядом есть человек с таким огромным опытом, которого я к тому же очень хорошо знаю», – приводит слова Столарза официальный сайт НХЛ.

38-летний Бобровский провёл в нынешнем сезоне 14 матчей, в которых одержал три победы при коэффициенте надёжности 3,65 и 87,4% отражённых бросков. На счету 32-летнего Столарза 11 игр в текущем регулярном чемпионате, пять побед, коэффициент надёжности — 2,83 и 90,2% сейвов.