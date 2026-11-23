Герман Титов покинул пост главного тренера «Динамо» Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

«Динамо» Санкт-Петербург благодарит Германа Михайловича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении клуба.

61-летний специалист возглавил «Динамо» Санкт-Петербург 8 июня 2026 года. В текущем сезоне команда провела 25 матчей, в которых набрала 23 очка. На данный момент в активе «Динамо» СПб серия из шести поражений. Команда располагается на 22-м месте в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги.