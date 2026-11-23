Джордан Уил вернулся в расположение «Динамо». Канадец улетал на родину по семейным делам

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил вернулся в расположение команды и обратился к болельщикам клуба. Напомним, канадский форвард улетал на родину по семейным делам. Хоккеист отсутствовал почти месяц.

«Всем привет! Привет, болельщики московского «Динамо»! Рад вернуться, мы снова в Москве. Я прилетел со всей своей семьёй, у нас всё налаживается, моему сыну стало лучше. Мы все рады вернуться в Москву. Мы чувствуем себя здесь как дома», — приводит слова Уила пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл 14 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при показателе полезности «-9».