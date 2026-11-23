Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал смену тренеров в московском «Динамо» и «Металлурге». Напомним, 18 ноября «Динамо» сообщило о расторжении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности тренера стал Олег Ореховский. «Металлург» в конце октября возглавил Константин Шафранов.

– Как восприняли назначение новым тренером Олега Ореховского?

– Очень трудно комментировать то, что происходит в последние годы вокруг «Динамо». Чего стоит одна только история с тренером Тамбиевым, после неё бело-голубым потребуется отнюдь не короткий период реабилитации. Назначение Ореховского – одна из таких реабилитационных мер. Сначала рискнули с сомнительным ветераном из Латвии, теперь дали шанс неопытному тренеру, который только начинает карьеру.

Мне не совсем понятна кадровая политика «Динамо». Люди всё время хотят попасть пальцем в небо, но ведь это профессиональный хоккей, где необходима системная работа. Хотелось бы узнать, по каким причинам сделана новая ставка. Как взвешивались все плюсы и минусы, какие поставлены задачи.

– Вы не комментировали и назначение нового тренера в «Металлурге».

– В прессе видел разные мнения о Константине Шафранове, с чем-то можно согласиться. Но он не чужой человек для «Магнитки», провёл в ней бо́льшую часть карьеры игрока, потом поработал ассистентом в топ-клубах КХЛ.

В отличие от «Динамо», «Металлург» с новым тренером вряд ли рискует. Прежде всего потому, что в Магнитогорске