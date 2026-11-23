Журналист Кори Пронман в статье для The Athletic оценил обмен экс-капитана «Детройт Ред Уингз» Дилана Ларкина в «Монреаль Канадиенс». Канадский клуб вместе с 30-летним форвардом получил два драфт-пика, а в обмен отдал нападающего Кирби Дака, вратаря Сэма Монтембо, права на лидера гонки бомбардиров NCAA Майкла Хейджа и четыре драфт-пика (два из них – первого раунда).

«Дилан Ларкин – полноценный центральный нападающий для первого звена. Он не относится к категории суперзвёзд, но это игрок уровня «первого центра», который после данного обмена превращает «Монреаль» в претендента на серьёзные достижения. Для своих габаритов он обладает выдающимися навыками катания, отличается высокой самоотдачей и способен эффективно вести игру по центру площадки. Его атакующие способности нельзя назвать исключительными – они просто очень хороши, – но в «Монреале» от него и не потребуется быть единственной ударной силой, в отличие от «Детройта», где вся ответственность лежала на нём.

«Монреаль» грамотно воспользовался ситуацией, предложив «Детройту» один из немногих по-настоящему привлекательных вариантов обмена. А когда сам Ларкин дал понять, что готов выступать за «Монреаль», клуб смог заполучить его на весьма выгодных условиях», – написал Пронман.