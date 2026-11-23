Журналист The Athletic Йохе: Малкин хочет быть парнем с одной командой, как Кросби

Журналист Джош Йохе в своей статье на сайте The Athletic поделился мыслями относительно будущего российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.

«Как и Сидни Кросби, не думаю, что Евгения Малкина обменяют. Я всегда чувствовал, что Малкин хочет быть парнем с одной командой, как Кросби», — написал Йохе.

Ранее в СМИ стала появляться информация о возможном обмене ветеранов «Питтсбурга» в связи с неудачными результатами команды в текущем сезоне. «Пингвинз» с 16 очками занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Малкин был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2004 года. В сентябре 2006-го Евгений подписал контракт с «Пингвинз» и тогда же дебютировал в лиге. Всего на счету 40-летнего форварда 1288 матчей в регулярных чемпионатах и 1425 (539+886) очков. В плей-офф он провёл 183 игры, забил 69 голов и сделал 114 передач.