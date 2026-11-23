Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, по каким критериям клуб оценивает работу своей системы, и объяснил, почему не устанавливает квоты на число воспитанников в первой команде.

– Нужно оценивать работу клуба по ряду критериев: команда КХЛ, команда МХЛ и команды ДЮСШ. Всё должно быть заточено на командный успех и индивидуальный рост игроков, начиная с детского возраста.

Представительство наших воспитанников в первой команде – это важный показатель для клуба и города в целом. Мы хотим сделать так, чтобы дети, которые занимаются в нашей вертикали, гордились «Нефтехимиком». Поэтому наши воспитанники, которые дошли до нашей первой команды, клубов КХЛ и НХЛ, – это хороший пример для нижнекамских ребят.

– В нынешнем составе «Нефтехимика» есть четвёрка воспитанников, которые стабильно попадают в состав, и привлекаются игроки «Реактора». А сколько бы вам хотелось видеть воспитанников в составе?

– Мы же понимаем, что объективно нельзя собрать состав, в котором было бы 100% воспитанников. Никаких KPI или ограничений по нашим игрокам в первой команде мы не ставим. Наши воспитанники должны конкурировать с ребятами, которые приглашаются из других команд, по спортивному принципу.

При этом мы всегда гордимся нашими воспитанниками, где бы они ни играли. Всегда рады видеть их в нашем клубе. Мы их поддерживаем, общаемся с ними и с уважением принимаем их на арене, когда они приезжают в составе других команд.

– Какова вероятность, что через пару лет в составе «Нефтехимика» будет не четыре воспитанника, а восемь-девять?

– Не будем заглядывать вперёд. Мы делаем всё возможное, чтобы их было как можно больше, но место в составе у нас определяется не по городу рождения, а по спортивному принципу, – приводит слова Ларионова «БИЗНЕС Online».