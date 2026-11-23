Комментатор матчей «Детройт Ред Уингз» Кен Дэниелс отреагировал на обмен экс-капитана команды Дилана Ларкина в «Монреаль Канадиенс».

Канадский клуб вместе с 30-летним форвардом получил два драфт-пика, а в обмен отдал нападающего Кирби Дака, вратаря Сэма Монтембо, права на лидера гонки бомбардиров NCAA Майкла Хейджа и четыре драфт-пика (два из них – первого раунда).

«Терпение было ключевым фактором. Думаю, Дилан будет очень доволен, а болельщики «Детройта» должны быть рады тому, что команда получила взамен. Пришло время двигаться дальше, завершить эту историю и понять, в каком направлении команда будет развиваться в будущем», – приводит слова Дэниелса Clutch Points.