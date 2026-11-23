Козырев — о шестой подряд победе «Северстали»: содержание не такое, как мы хотим видеть

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над «Сибирью» (4:2). Череповецкая команда продлила победную серию до шести матчей.

— Сложный для нас матч. Во втором периоде преимущество было у соперника, вратарь держал нас в игре. В концовке воспользовались ошибками соперника, содержание, может быть, не такое, как мы хотим видеть, но проявили характер.

— В чём причина провального второго периода?

— Были удал