Люзенков рассказал о разговоре с руководством «Сибири» после поражения от «Северстали»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков рассказал, что после матча с «Северсталью» (2:4) у него состоялся разговор с руководством новосибирского клуба.

— Долго не приходили на пресс-конференцию, какой-то разговор с командой был?

— Нет, не с командой. Больше с руководством.

— Расскажете?

— Секрет, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков в 30 играх. Следующий матч новосибирская команда проведёт на выезде с нижегородским «Торпедо» 25 ноября, а два дня спустя «Сибирь» вновь встретится с «Северсталью» в Череповце.