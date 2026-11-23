Трёхкратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов высказался о выступлении «Ак Барса» в текущем сезоне.

«С одной стороны, плакать надо. С другой стороны, прошлый сезон показал и доказал всем, что до последнего не надо терять надежды и надо просто выходить и работать.

В принципе, время есть, и ребята все хотят, видно, как они стараются. И это не просто выходит. Будем верить и надеяться, что всё получится, вся ситуация изменится», — приводит слова Зарипова «Вечерняя Казань».

На данный момент в активе казанского клуба серия из четырёх поражений. После 31 матча «Ак Барс» с 29 очками занимает девятое место на Востоке.