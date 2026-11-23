Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал игру ЦСКА в нынешнем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги.

– Мне как воспитаннику ЦСКА приятно смотреть за игрой армейского клуба – даже несмотря на вчерашнее поражение от «Динамо» (ЦСКА проиграл со счётом 1:3. — Прим. «Чемпионата»). Пока вижу классическое для красно-синих выступление – команда прибавляет от матча к матчу, идёт по поступательной.

Помните август и Кубок мэра Москвы? Это «Динамо» начало с галопа, а ЦСКА тогда выглядел тяжеловато. Но, судя по всему, нагрузки были распределены правильно. Показательный отрезок – это именно граница осени и зимы, когда ЦСКА опередил «Металлург» и впервые в сезоне возглавил турнирную таблицу.

– В начале сезона вы критиковали армейцев.

– Да, сентябрь стартовал тяжеловато, и тогда ещё не было уверенности, что команда идёт в правильном направлении. Плюс на протяжении нескольких лет возникали вопросы по селекции. Но этим летом селекция сработала, те же Замула и Мамин легко вписались. Плюс прибавили лидеры команды – например, Полтапов, Соркин, Коваленко, Карнаухов. Большего жду от Хайруллина, Бучельникова, ещё есть скрытый потенциал.

В любом случае ЦСКА расстался с титулом оборонительной команды, играет быстро, напористо, агрессивно. Об этом мало пишут в прессе, но атака ЦСКА – первая на Западе. Плюс лучшее большинство.

– Слабые места в игре ЦСКА видите?

– По сравнению с предыдущими годами их стало значительно меньше. Два-три момента можно подтянуть, например, меньшинство. Пока родной клуб для меня – главно