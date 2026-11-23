Вратарь «Южного Урала» решил забить в пустые ворота соперника, но попал в свои

Голкипер «Южного Урала» Вадим Никитин попытался забросить шайбу в пустые ворота соперника, но вместо этого попал в собственные. Данный инцидент произошёл в матче OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ с «Молотом» (2:1 Б).

На последней минуте при счёте 1:0 Никитин решил забить в пустые ворота пермской команды, однако шайба попала в соперника и срикошетила в ворота «Южного Урала». Таким образом, игра была переведена в овертайм, а завершилась в итоге в серии буллитов.

Права на видео принадлежат Ассоциации «Высшая хоккейная лига». Посмотреть видео можно в официальной группе ВХЛ во «ВКонтакте».

На данный момент «Южный Урал» занимает третье место в сводной таблице ВХЛ, набрав 39 очков в 25 играх. «Молот» располагается на пятой строчке с 37 очками после 26 встреч.