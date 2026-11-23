Стало известно, где пройдёт женский чемпионат мира 2028 года

Швейцарские города Цюрих и Фрибур примут женский чемпионат мира по хоккею 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ в социальной сети Х. Отметим, что в этих же городах проходил ЧМ-2026.

Турнир проводится ежегодно, за исключением годов проведения зимних Олимпийских игр. Соревнование организовано по системе с разделением на несколько дивизионов — топ-дивизион и низшие дивизионы, количество которых зависит от числа поданных для участия заявок.

Действующим чемпионом мира является сборная США, ставшая победителем турнира в 12-й раз. Серебряными призёрами стали канадские хоккеистки, а третье место заняла команда Швеции.