Нападающий минского «Динамо» Илья Усов стал первым участником Фонбет Матча звёзд Континентальной хоккейной лиги 2027 года по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщается на сайте турнира.

Усов получил 33% голосов и опередил ближайшего соперника на восемь пунктов. Голосование проходило с 20 по 23 ноября. В нём были представлены хоккеисты, которые забивали в текущем сезоне победные голы в овертаймах или реализовывали решающие буллиты.

Матч звёзд КХЛ — 2027 пройдёт с 5 по 7 февраля в Минске, Беларусь. Впервые в истории Матчей звёзд выступит отдельная белорусская команда KHL BLR Stars, в которую войдут игроки местного «Динамо», включая Усова, и белорусские хоккеисты из других клубов КХЛ. Их соперниками будут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars.