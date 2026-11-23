Игрок «Шанхайских Драконов»: Ковальчук постоянно с нами общается, всегда рядом

Нападающий «Шанхайских Драконов» Михаил Котляревский ответил на вопрос, как президент китайского клуба Илья Ковальчук общается с игроками команды.

«Он постоянно общается с нами, постоянно рядом. Его всегда видно в процессе работы. А работа кипит, все друг другу подсказывают. Всё в команде нормально, кроме результата, он плохой», — приводит слова Котляревского Vprognoze.

Напомним, Ковальчук стал президентом клуба «Шанхайские Драконы» 26 апреля 2026 года.

На данный момент китайский клуб занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 31 очко в 28 играх. В следующем матче «Шанхайские Драконы» в гостях сыграют с «Сочи» 28 ноября.