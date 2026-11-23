Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов поделился мнением по поводу графики на английском языке в трансляциях матчей Фонбет КХЛ.

– Все ли термины вы понимаете и как вы думаете, нужно ли делать трансляции с графикой на русском?

– Я понимаю термины и понимаю логику лиги, которая оставила фамилии и всю графику на английском, потому что КХЛ при создании имела планы охватить многие страны. В таком случае английский язык был бы понятен большинству. Уверен, что ситуация в мире изменится и мы вернёмся на международную арену, – приводит слова Ларионова «Бизнес Online».

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.