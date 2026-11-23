Континентальная хоккейная лига провела заседание рабочей группы по спортивным и контрактным вопросам.

«23 ноября 2026 года в Москве состоялось ежегодное заседание рабочей группы КХЛ по обсуждению спортивных вопросов, а также отдельных вопросов регулирования контрактов профессиональных хоккеистов. В работе группы под председательством вице-президента КХЛ по хоккейным операциям Андрея Точицкого приняли участие руководители клубов КХЛ и лиги.

Большой блок был посвящён обсуждению льготы клубам на заключение игроками рекламных контрактов. Представители КХЛ рассказали в том числе и маркетинговым службам о практике использования данной льготы в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ и дальнейших шагах в рамках развития данной нормы регламента.

Среди вопросов участники рабочей группы обсудили регулирование «контрактных предложений» ОСА между клубами КХЛ и ВХЛ, расширение заявки клубов МХЛ для юниоров. Ряд вопросов, рассмотренных на заседании рабочей группы, будет отправлен на голосование клубам, после чего в случае принятия решений эти вопросы будут рассмотрены на совете директоров», – говорится на сайте КХЛ.