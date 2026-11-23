Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил чемпионский сезон 2018 года и рассказал, насколько сложным был путь команды в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Думаю, до самого конца никогда не знаешь, выиграешь ты или нет, потому что в плей-офф бывают взлёты и падения, множество сложных ситуаций, травмы, дисквалификации. Всё совершенно иначе, чем в регулярном чемпионате. И тебе должно повезти. Нам повезло, и мы выиграли Кубок.

Первым делом я поставил Кубок на стол и начал звонить отцу по видеосвязи, потому что все дома [в России] смотрели это. Мой отец был руководителем в баскетбольной команде «Динамо». Он перестал работать и всё своё время проводил со мной: тренировки, игры», – приводит слова Овечкина RMNB.