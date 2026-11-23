Результаты матчей КХЛ на 23 ноября 2026 года

Сегодня, 23 ноября, состоялся один матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч КХЛ на 23 ноября 2026 года:

«Сибирь» – «Северсталь» — 2:4.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 44 очками после 29 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 43 очка в 29 встречах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.