«Миннесота Уайлд» поместила защитника Куинна Хьюза в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Также отмечается, что вратарь Филип Густавссон возвращается в строй после травмы.

В нынешнем сезоне 27-летний Хьюз провёл 24 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 26 результативными передачами при показателе полезности «+15». 28-летний Густавссон весной 2026 года перенёс операцию после травмы бедра и ещё не играл в текущем регулярном чемпионате.

На данный момент «Миннесота» возглавляет турнирную таблицу, набрав 39 очков после 25 встреч. В следующем матче «Уайлд» сыграют на выезде с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 24 ноября.