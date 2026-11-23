Результаты матчей ВХЛ на 23 ноября 2026 года

Сегодня, 23 ноября, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 23 ноября 2026 года:

ХК «Норильск» – АКМ — 6:3;

ЦСК ВВС – «Динамо-Алтай» — 3:2 ОТ;

«Горняк-УГМК» – «Кристалл» — 3:1;

«Молот» – «Южный Урал» — 1:2 Б;

СКА-ВМФ – «Югра» — 2:1 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Норильск», набравший 40 очков в 28 матчах. Второе место занимают «Омские Крылья» с 40 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (39 очков в 25 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 встреч. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2027 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.