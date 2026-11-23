Сегодня, 23 ноября, прошли четыре матча OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты встреч МХЛ на 23 ноября 2026 года:

«Толпар» — «Локо-76» — 1:5;

«АКМ-Юниор» — «Чайка» — 2:1;

МХК «Динамо» М — «Крылья Советов» — 6:3;

«Красная Машина Атлант» — «Красная Машина Юниор» — 3:0.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 встреч.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 – на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют встречи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.