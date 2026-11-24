«Вашингтон Кэпиталз» заключил с защитником Джеком Сент-Айвани новое двухлетнее соглашение на общую сумму $ 2,35 млн. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Крис Патрик.

27-летний американец перешёл в состав «Кэпиталз» 24 октября, когда клуб забрал его с драфта отказов у «Виннипег Джетс». В сезоне-2026/2027 в 15 играх регулярного чемпионата НХЛ на его счету 7 (1+6) очков при среднем времени на льду 14.18.

В составе защитников «Вашингтона» Сент-Айвани делит вторую строчку по голевым пасам (6), располагается на третьей по набранным очкам (7) и на пятой — по силовым приёмам (10). Кроме того, он оказался первым хоккеистом в истории франшизы, отдавшим по две передачи в каждом из двух стартовых матчей за команду.

За всю карьеру в НХЛ в составе «Вашингтона», «Виннипега» и «Питтсбурга» на его счету 16 (1+15) очков в 68 встречах. В 2024 году Сент-Айвани поставил подпись под контрактом с «Питтсбургом» до завершения сезона-2026/2027 на сумму $ 2,4 млн.