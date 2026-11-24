Капризов продлил свою результативную серию до 15 матчей, обновив рекорд в «Миннесоте»

Звёздный российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2026/2027 до 15 матчей. Тем самым Капризов также обновил рекорд «Миннесоты» по этому показателю в истории клуба.

Серия Капризова продолжилась сегодня, 24 ноября. Кирилл реализовал большинство в выездном матче с «Сан-Хосе Шаркс». Отметим, что ворота «Сан-Хосе» защищает россиянин Ярослав Аскаров. Ассистировали Капризову Мэтт Болди и Йоэль Эрикссон Эк. На момент написания новости «Миннесота Уайлд» проигрывает