Расписание матчей ВХЛ на 24 ноября 2026 года

Сегодня, 24 ноября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 ноября 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – ХК «Калуга»;

16:00. «Омские Крылья» – «Барс»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Химик»;

19:00. «Буран» – «Звезда».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Норильск», набравший 40 очков в 28 матчах. Второе место занимают «Омские Крылья» с 40 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (39 очков в 25 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.