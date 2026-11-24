Расписание матчей МХЛ на 24 ноября 2026 года

Сегодня, 24 ноября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. Всего запланировано четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 ноября 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – Академия СКА;

12:00. «Амурские Тигры» – «Алмаз»;

15:30. «Омские Ястребы» – МХК «Спартак»;

17:00. МХК «Молот» – «Спутник».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 32 очками после 22 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 встреч.